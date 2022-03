Covid, nelle Marche i nuovi positivi sono 2.424. Età e province, ecco dove il virus continua a infettare e riprodursi / Il trend

ANCONA - "Non abbassare la guardia" è il mantra di questi giorni, ribadito anche ieri dall'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. Tornano ad accelerare anche nelle Marche, infatti, i numeri della quarta ondata Covid, spinti dalle varianti Omicron 2 e Deltacron. Il recente rialzo dei positivi giornalieri non si è riverberato, almeno per ora, sull'occupazione delle strutture ospedaliere, con numeri decisamente inferiori a 12 mesi fa, quando la campagna vaccinale era partita da poco con pochissime persone immunizzate. Oggi, mercoledì 16 marzo, il Gores ha segnalato 2.424 nuovi positivi (ieri erano 3.271), con una percentuale di positività del 42,9% (dal 44,2%) sui 5.644 tamponi analizzati (7.398). L'incidenza continuna nella sua risalita e oggi si attesta a 908,16 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri 862,99)

La tendenza alla crtescita dell'incidenza su 100mila abitanti è visibile nel grafico

Province, ecco dove il virus corre di più

E' Ancona la provincia dove il Coronavirus corre di più fin dall'inizio della quarta ondata della pandemia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 723. A seguire, nell'ordine, le province di Macerata con 472 casi, quella di Ascoli Piceno con 426, poi Fermo con 343 e Pesaro Urbino con 332. I nuovi positivi di fuori regione sono 128.

Ecco i nuovi contagi per fasce di età

Aumenta il numero dei giovani positivi al Covid, nelle ultime 24 ore tra 0 e 18 anni sono complessivamente 537, a cui vanno aggiunti i 130 della fascia 19-24 anni. Tutti insieme comunque sfiorano appena il numero di nuovi infettati dal covid nella fascia 25-44 anni: 638 nuovi contagiati. Una fascia che insieme a quella 45-59 anni (oggi 527 i nuovi infettati) costituisce lo zoccolo duro dei no-vax in cui il virus trova la sponda per continuare a riprodursi e a modificarsi.

Contagi in salita da 11 giorni ma i ricoveri frenano ancora. Saltamartini: «Non abbassare la guardia» perché il virus circola tantissimo

La Regione: no alla riforma della sanità. L'assessore Saltamartini: «Via il numero chiuso a Medicina per 2-3 anni». Mancano 70 dottori al 118

IL TREND DEI CONTAGI

