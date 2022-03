Covid, la road map per uscire dall'emergenza: green pass abolito, ecco da quando

Green Pass, si cambia con l'uscita dello stato di emergenza. Incontro a Palazzo Chigi in tarda mattinata tra il premier Mario Draghi, il ministro alla Salute Roberto Speranza, il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. Al centro della riunione, a cui ha preso parte anche il sottosegretario Roberto Garofoli, sarebbe stata la road map per uscire dall'emergenza

GREEN PASS: COSA CAMBIA

Dal primo maggio, stop a qualunque tipo di green pass per l'accesso ai luoghi al chiuso, dai ristoranti ai cinema alle attività di vario tipo. È questa l'ipotesi allo studio e che verrà discussa dal Consiglio dei ministri. Prevista una cabina di regia per un approfondimento sulla road map per l'allentamento delle misure restrittive contro la pandemia. Nella road map di allentamento delle misure, inoltre prevista l'eliminazione del super green pass per l'accesso agli hotel, mantenendo solo il green pass base, a partire dal primo aprile.

Non è però esclusa l'ipotesi di abolire qualunque tipo di green pass per l'accesso agli hotel. Sempre dal primo aprile,l'ipotesi al vaglio è anche di consentire l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici solo col green pass base, mentre si prevedrebbe l'eliminazione di qualunque tipo di green pass per i luoghi all'aperto.

I primi allentamenti scatterebbero dunque dal 1 aprile mentre ulteriori allentamenti alle misure restrittive scatterebbero dal 1 maggio in un percorso di 'graduale ritorno alla normalità'. Tutte le ipotesi, sempre secondo quanto si apprende, dovrebbero essere discusse a breve in Consiglio dei ministri.

In programma anche una cabina di regia. Il decreto sulla road map per l'allentamento delle misure dovrebbe essere licenziato dal Consiglio dei ministri entro la settimana.

