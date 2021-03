Coronavirus, impennata di nuovi positivi: sono 621, il contagio corre nel nord delle Marche/ I numeri dell'emergenza

ANCONA - Epidemia di coronavirus, tornano a salire i nuovi contagiati delle Marche: sono infatti 621 quelli segnalati oggi, giovedì 25 marzo, dal Gores. Un numero in rialzo rispetto agli ultimi giorni, ma che segue anche l'incremento dei tamponi analizzati. La percentuale di positività è infatti in linea con quelle recenti: è risultato infetto il 28,4% dei 2.182 tamponi molecolari nuove diagnosi analizzati.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Mille ricoverati in una settimana: i reparti degli ospedali delle... IL VIRUS Contagiata dalla badante: muore di Covid a 94 anni, era in attesa del...

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5697 tamponi nelle Marche: 3162 nel percorso nuove diagnosi (di cui 980 nello screening con percorso Antigenico) e 2535 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 621 ed il contagio continua a correre nella provincia di Ancona (225), seguita da Pesaro-Urbino (138), Macerata (133), Fermo (54) e Ascoli (50). 21 provengono da fuori regione). Numeri più alti per il Nord della Regione, dove sono stati anche segnalati i primi casi di varainate newyorchese.

LA PROGRESSIONE DEL CONTAGIO

TEST RAPIDI, 77 POSITIVI

I 621 casi posititivi comprendono soggetti sintomatici (74 casi rilevati), contatti in setting domestico (168 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (183 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 182 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 980 test e sono stati riscontrati 77 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all'8%.

Ultimo aggiornamento: 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA