Contagiata dalla badante: muore di Covid a 94 anni, era in attesa del vaccino

FALCONARA - La morte di un’anziana donna di Castelferretti, che sembra fosse in attesa del vaccino a domicilio perché impossibilitata a muoversi, suscita molte riflessioni e commenti sui social. La 94enne era risultata positiva al Covid dopo essere stata contagiata, a quanto pare, dalla badante che l’accudiva.

LEGGI ANCHE:

Covid, i nuovi contagi oggi nelle Marche sono 632 / Guarda il virus in tempo reale

È stata ricoverata all’Inrca ma non è riuscita a superare la crisi ed è morta. A Castelferretti c’è grande dolore per la scomparsa della novantenne e anche sui social alcuni puntano il dito sulla programmazione delle vaccinazioni per le categorie dei cittadini più deboli. In diversi commenti si fa presente che molti anziani attendono le vaccinazioni.

«Soprattutto sono quelli disabili con patologie e invalidità al 100% ed accompagno che avrebbero bisogno di essere vaccinati rapidamente con una programmazione più mirata e oculata - scrive un utente -. Dovrebbero fare subito il vaccino a chi veramente ne ha un bisogno impellente».

Un altro cittadino, invece racconta: «Mio padre che è anziano è stato regolarmente vaccinato al centro sportivo della Baraccola ed è stato sottoposto anche al richiamo la settimana scorsa ed anche mio zio è stato vaccinato: l’organizzazione è soddisfacente». «È chiaro – sostiene un altro – che in caso di anziani debbono essere sottoposte a vaccino anche le badanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA