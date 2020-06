Epidemia di Coronavirus sotto controllo nelle Marche: solo due nuovi positivi nelle ultime 24 ore/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, anche oggi continuano i numeri confrotanti nelle Marche. Il Gores ha infatti comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati solo 2 casi positivi, a fronte dei 581 tamponi effettuati (360 nel percorso nuove diagnosi, 221 nel percorso guariti). Dall'inizio dell'emergenza sono state 6.747 le persone contagiate nella nostra regione.

I TEST EFFETTUATI IN TUTTA ITALIA IN TEMPO REALE

IERI NESSUN DECESSO NELLE MARCHE

Per le Marche ieri, domenica 7 giugno, è stata un'altra bella giornata. Dopo alcuni giorni in cui si erano registrati decessi, infatti, il Gores ha comunicato un altro dato "zero morti" nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono state 991 le vittime nella nostra regione. Hanno perso la vita 593 uomiini e 398 donne, con un'età media di 80,5 anni. Il 94,9% di loro aveva patologie pregresse.

