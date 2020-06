Coronavirus, il primo giugno è il giorno del doppio zero delle Marche: nessun contagiato e niente morti/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, trezo giorno consecutivo senza vittime nelle Marche. Evento straordinario che, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza, si affianca alla voce zero anche per quanto riguarda i nuovi contagiati. Dall'inizio dell'epidemia sono state 987 le vittime nella nostra regione

Giugno parte col piede giusto: zero positivi al Coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

​Da oggi nelle Marche si scarica la app Immuni, tra una settimana si parte: «La privacy sarà garantita»

Dall'inizio dell'emergenza sono state 987 le vittime nella nostra regione. Nelle Marche sono morti 591 uomini e 396 donne, con un'età media di 80,5 anni; il 94,9% di loro aveva malattie pregresse. La provincia di Pesaro è la più colpita con 522 morti, seguita da Ancona con 215, Macerata con 164, Fermo con 65 e Ascoli con 13. Sono 8 le vittime provenienti da fuori regione.

