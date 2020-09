Coronavirus, boom di nuovi positivi nelle Marche: sono 38. Rientri e contagi familiari sotto accusa/ I numeri del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, boom dei nuovi positivi registrati oggi, mercoledì 16 settmbre nelle Marche. Sono infatto 38, quasi il triplo di quelli registrati ieri. E con nessuna provincia ferma a zero contagi.

I NUMERI DEL CONTAGIO IN TEMPO REALE

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1346 tamponi: 755 nel percorso nuove diagnosi e 591 nel percorso guariti. I positivi sono 38 nel percorso nuove diagnosi: 12 in provincia di Ascoli Piceno, 7 in provincia di Macerata, 7 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Fermo e 3 fuori regione. Questi casi comprendono 2 rientri dall'estero (Ucraina e USA), 8 contatti stretti di casi positivi, 6 soggetti sintomatici, 8 contatti domestici, 3 casi rilevati dallo screening svolto nel percorso sanitario, 2 contatti in ambito assistenziale/residenziale, 1 rientro dalla Sardegna e 8 casi in fase di verifica.