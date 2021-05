Coronavirus, altri 4 morti in un giorno nelle Marche, due erano ricoverati al Covid Hospital/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - L'Italia marcia versa la zona bianca Covid per l'estate e anche nelle Marche i numeri della pandemia confermano la tendenza al calo. ma come ha ricordato proprio oggi il premier Mario Draghi, «L'emergenza non è ancora finita». Oggi, venerdì 21 maggio, il Gores ha segnalato 4 morti nelle Marche. Si tratta di 2 donne e un uomo del Maceratese (due sono deceduti al Covid Hospital, dove ora restato 4 degenti) e di una 92enne anconetana, tutti già afflitti da altre malattie.

L'Italia verso la zona bianca Covid senza più coprifuoco. Alcune regioni con i numeri già a posto, le Marche in attesa

Dall'inizio della pandemia nelle Marche sono morte 3.004 persone. Si tratta di 1.688 uomini e 1.316 donne, con un'età media di 82 anni; il 97,2% delle vittime era afflitta anche da altre malattie. È la provincia di Pesaro e Urbino quella con il più alto numero di morti (975), seguita da Ancona (961), Macerata (507), Fermo (286) e Ascoli (242). Sono 33 le vittime provenienti da fuori regione.

RICOVERATI COVID, CONTINA IL CALO

Continuna il calo, a dire il vero oggi abbastanza contenuto, dei ricoverati Covid nelle Marche: oggi sono 234, 4 meno di ieri. Calano i degenti in terapia intensiva (40, -1) e nei reparti non intensivi (114, -4), ma crescono nei reparti semintensivi (80, +3). Sono 3 (+1) i pazienti nei Pronto soccorso e 99 (+1) gli ospiti di strutture territoriali. Sono 4.312 (-24) le persone in isolamento domiciliare e 8.851 (-290) quelle in quarantena.

