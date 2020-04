iorestoacasa, dal Tibet delle Marche Elcito i vincisgrassi della chef Roberta Cuomo

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Roberta Cuomo con Nicola gestiscono la locanda Il Cantuccio a Elcito, il Tibet delle Marche, borgo magico arroccato su uno sperone roccioso e scosceso. Oggi propongono la loro ricetta dei vincisgrassi.

INGREDIENTI

500g Sfoglia di pasta fresca all’uovo (meglio se fatta in casa), 1 costa di sedano, 1 carota, 1 cipolla (per soffritto), 300 g carne macinata di maiale (meglio se grassa), 100 g “grigiji” (ventrigli di pollo) macinati, 80 g fegato di pollo tritato, 1 liltro di passata di pomodoro, Parmigiano q.b, Olio q.b.

PREPARAZIONE

Il ragù

Dopo aver tritato sedano, carota e cipolla farli soffriggere in una casseruola, aggiungere i grigiji, il fegato di pollo tritato e la carne macinata di maiale e lasciar andare per qualche minuto mescolando ogni tanto. Aggiungere la passata di pomodoro e fare sobbollire il sugo per farlo insaporire. Una volta rappreso aggiustare di sale e pepe.

Far bollire l’acqua dove immergere per qualche minuto le sfoglie di pasta che poi vanno scolate e adagiate su uno strofinaccio di cotone.

Prima di infornare

Prendere una teglia, mettere una mestolata di sugo sul fondo stratificando la pasta e il ragù ricordando di aggiungere una passata di parmigiano prima di ogni sfoglia. Una volta realizzati

7-8 strati terminare con il ragù e abbondare con il parmigiano. In forno per 40 minuti a 180°. Servire ben caldo.

PERFETTI CON UN ROSSO PICENO

L’unione è infallibile con il Rosso Piceno Doc Superiore Villa Messieri di Tenuta Cocci Grifoni. Esaltazione delle uve Sangiovese e Montepulciano. Bel rosso rubino, con riflesso granato vivace, straordinario al naso e in bocca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA