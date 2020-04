iorestoacasa, la Parmigiana di finocchi al forno è quasi light con le chef Laura e Alessandra Damiani

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Laura e Alessandra Damiani dell’Azienda Agricola Orsini & Damiani producono il finocchio marchigiano a Montecosaro, Monteprandone e Ripatransone. Bianco candido, tenero, profumato dal microclima monti-mare e dal terreno argilloso tipico delle Marche.

INGREDIENTI

6 finocchi, 250 gr salsa di pomodoro, 2 uova, Parmigiano grattugiato, Farina, Sale.

PREPARAZIONE

Ricavare dai finocchi delle fette dello spessore di 1 centimetro. Sbollentarle per un paio di minuti in acqua bollente. Scolare e asciugare. Passare le fette prima nella farina poi nelle uova sbattute, disporle in una teglia rivestita con carta forno e farle cuocere a 180 gradi per 10 minuti.

L’alternativa

Le fette ripassate in farina e uovo possono anche essere fritte con olio di girasole se si vuole preparare una ricetta più gustosa.

La preparazione

In una teglia rivestita con carta da forno, sovrapporre le fette di finocchio, alternandole con sugo di pomodoro e una spolverata di parmigiano.

La cottura

Formare torrette da almeno 5 fette poi infornare a 180 gradi per 10 minuti. Servire caldo

DELIZIOSA CON UN BIANCHELLO DEL METAURO

Per un piatto come questo serve un bianco gioioso: ecco allora il Bianchello del Metauro Albaspino (Villa Ligi di Pergola). Bouquet delicato di fiori bianchi e agrumi, grande bevibilità,

perfetto equilibrio freschezza e alcolicità.

