iorestoacasa, il tacchino arrosto in salsa di mele della chef Barbara Ruboni

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Oggi la chef Barbara Ruboni propone il tacchino arrosto in salsa di mele.

INGREDIENTI

800 g fesa di tacchino, 400 g cipolle dorate, 2 mele royal gala, 2 spicchi di aglio, 20 cl di vino bianco secco, 4 foglie di salvia fresca, 2 rametti di rosmarino fresco, 4 cucchiai di olio Evo (per soffriggere), 2 cucchiai di olio Evo (per appassire), Sale, Pepe.

PREPARAZIONE

La marinatura

Versare in una ciotola capiente vino sale, pepe, salvia e rosmarino. Mescolare. Aggiungere la fesa di tacchino legata con uno spago, immergere e girare la carne nel liquido, poi coprire con la pellicola e mettere in frigo per 60 minuti a marinare.

La rosolatura

In un tegame buono anche per il forno soffriggere l’aglio con l’olio, poi togliere l’aglio, mettere la carne ben strizzata e fare rosolare bene. Aggiungere il liquido di marinatura, passare in forno a 180° per 20 min.

La salsa e la cottura

Tagliare le cipolle, farle appassire in padella con l’olio per pochi minuti. Sbucciare le mele e tagliarle a fettine sottili versarle in padella con le cipolle e farle appassire. Aggiungere la salsa alla carne e far cuocere in forno per altri 20 minuti. Tagliare la carne quando si è raffreddata ma riscaldarla con la salsa prima di servirla

IL SENSUADE SCELTA OBBLIGATA

Una scelta quasi... obbligata: il Sensuade (Santa Barbara) è un rosato di grande impatto con sentori di viola, rosa, fragola e ciliegia. È la fusione perfetta di Lacrima di Morro d’Alba, Vernaccia di Pergola e Moscato Rosso

