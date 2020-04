iorestoacasa, le penne light allo sgombro della chef Samantha Leso Benigni

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Samantha Leso Benigni propone una ricetta light con lo sgombro.

GLI INGREDIENTI

120 gr di penne di teff quinoa, grano saraceno, 140 gr di sgombro conservato, in barattolo di vetro al naturale, 1 cucchiaino e mezzo di scorza grattuggiata di un limone non trattato, 1 cucchiaino di aceto di mele, 6 pomodorini secchi (non quelli conservati in olio), 1 cucchiaino e mezzo di prezzemolo fresco tagliato finemente, 5 cucchiaini di olio evo totali.



PREPARAZIONE

I primi passi

Far rinvenire i pomodori secchi in acqua calda per 5 minuti, sciacquarli, scolarli e tamponarli con un foglio di carta assorbente e tagliarli a listarelle. Mettere l’acqua a bollire

con un pizzico di sale. Grattugiare la scorza di un limone lavato e asciugato, tagliare finemente il prezzemolo lavato e asciugato. Scolare dalla sua acqua di conservazione lo

sgombro. Cuocere la pasta e scolarla due minuti prima di quanto scritto sulla confezione e conservare anche un bicchiere di acqua di cottura

Il sugo

Scaldare una padella e mettere 2 cucchiaini di olio, mettere lo sgombro, sfumare con

1 cucchiaino di aceto di mele o vino, aggiungere i pomodorini e la pasta (se serve anche l’acqua di cottura). Spegnere il fuoco aggiungere il limone e mantecare. Il prezzemolo va messo direttamente sul piatto di portata.

PERFETTE CON UN ROSSO CONERO

Non si può davvero sbagliare Il Rosso Conero Doc di Moroder (Montepulciano 100%) ha

un colore rubino intenso, impenetrabile, con un bouquet e un palato complessi, sentori fruttati di amarena e lampone



© RIPRODUZIONE RISERVATA