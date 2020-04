iorestocasa, il baccalà con patate, noci e olive taggiasche dello chef Moreno Romiti

In questi giorni di isolamento per il coronavirus state sperimentando nuove ricette svuota-frigo, vi divertite in famiglia sfornando torte, timballi, pizze e pasticci? Se volete condividere con i lettori le vostre speciali ricette, inviate ingredienti, preparazione e tempo di cottura al seguente indirizzo: regione@corriereadriatico.it. Oggi lo chef Moreno Romiti propone il baccalà con patate, noci e olive taggiasche.

INGREDIENTI

600 g di Baccalà già ammollato, 500 g di Patate, 2 gherigli di Noce, 60 g di Olive taggiasche, 1 Cipolla piccola, 1 costa di Sedano, 1 spicchio di Aglio, 40 g di Pangrattato, 100 ml di Vino bianco secco, 8 cucchiai di Olio evo, Prezzemolo fresco, Origano secco, sale, Peperoncino in polvere.



PREPARAZIONE

Per iniziare

Lavare e asciugare i filetti di baccalà, spellare e togliere le spine rimaste, quindi tagliare a pezzi. Sbucciare le patate lavarle e tagliarle a fette di circa 5 cm. Ungere una pirofila spolverizzarla con il pangrattato e mettere una fila di patate. Appoggiare i filetti di baccalà e unire le olive taggiasche. Distribuire anche il trito di cipolla, sedano, aglio e prezzemolo, origano, peperoncino e tre cucchiai di olio. Formare un altro strato di patate e condire con poco sale e 3 cucchiai di olio

Per concludere

Tritare le noci, unirle al pangrattato e quindi distribuirli sopra le patate. Versate vino e acqua nella stessa quantità lungo il bordo della pirofila stando attenti a non bagnare il baccalà. In forno già caldo a 180° per 40 minuti.

CHE DELIZIA CON LE PICCOLE BOLLICINE

Le Piccole Bollicine di Garofoli, un vino (Verdicchio e Passerina) frizzante, brioso, giovane e rinfrescante, caratterizzato da un colore chiaro e da riflessi verdognoli. Fresco e piacevole, equilibrata acidità, profumo fruttato e leggero

