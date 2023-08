CIVITANOVA - Swami Morici ha vinto Miss Marche, le prime emozioni?

«Grazie a tutti, sono emozionatissima e adesso non trovo le parole».

Ma sembra che addirittura che la sua partecipazione al concorso sia stata del tutto casuale…

«È iniziato tutto in un bar di Moie, dove mi trovavo. È stato un caso. Mi hanno detto: “Sei perfetta per Miss Italia”. La mia amica Orietta mi ha chiesto le generalità e dopo quattro giorni mi ha chiamato l’agenzia per la partecipazione».

E come mai ha accettato?

«Ho accettato di mettermi in gioco nonostante la mia timidezza, volevo fare delle esperienze che un po’ mi sbloccassero. Anche mia mamma faceva delle sfilate e mi ha dato qualche prezioso consiglio».

A quanto pare Senigallia porta bene, in quanto la Cavalcante è stata eletta a Senigallia poi è diventata Miss Marche 2022, e la stessa cosa è capitata a lei…

«Sono ancora troppo emozionata, ma devo ringraziare la mia amica Orietta che mi ha iscritto e mi ha sempre sostenuto, perché senza di lei non sarei arrivata fino a qui».

Quanto ha voluto questa vittoria, quanto ci ha creduto?

«Proprio per niente, davvero non me l’aspettavo proprio. Appena il presentatore ha pronunciato l’11 non ho neanche realizzato che fosse il mio numero!».

Quindi quelle lacrime alla premiazione erano sincere…

«Sì perché non pensavo proprio di poter essere io. Non mi aspettavo minimamente che potesse arrivare una vittoria, ancora non ci credo».

C’è una dedica speciale per questa vittoria così inaspettata?

«La dedico soprattutto a me stessa, ai miei genitori e al mio ragazzo che mi hanno sempre sostenuto».

Cosa c’era in quelle lacrime liberatorie alla proclamazione?

«Tanta gioia, tanta sorpresa».

E a cosa ha pensato non appena ha capito di aver vinto?

«In quel momento non ho avuto nessun pensiero preciso, ho avuto una specie di vuoto in quell’attimo, però è stata solo una grande esplosione di gioia».

Ora cosa si aspetta? Perché adesso viene il bello…

«Spero tanto che questa esperienza possa inserirmi nel mondo della moda, per fare la modella, che è una mia grande passione. Ma in ogni caso continuerò a studiare. Dopo il diploma presso il Liceo delle Scienze Umane di Jesi, vorrei proseguire il mio percorso di studi in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e di riuscire a conciliare le due cose».

Il mondo della moda affascina, spaventa, attrae?

«Come in tutti gli ambiti ci sono dei pro e dei contro, ma sin da piccola seguendo mia mamma ho maturato questa passione».

Chi è Swami, come si presenterebbe?

«Sono nata a Recanati il 29 agosto del 2004. Sono una ragazza molto timida, però quando sono con persone con cui mi trovo bene, riesco ad aprirmi e confidarmi facilmente».

Misure vitali?

«Sa che neanche le so con precisione… 58 vita, 64 fianchi, seno non me lo ricordo davvero!».