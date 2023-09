Da Civitanova a Bruxelles pedalando per sostenere il turismo in bici: Gioia Bartali tira la volata a tre cicloambasciatori

CIVITANOVA - Domenica 10 settembre 2023, è partita da Civitanova Marche “Bike long ride Marche - Europe”, il tour in bici che in 14 giorni raggiungerà il Parlamento europeo a Bruxelles dove verrà presentato all'apposita Commissione Turismo e Trasporti (Tran), un documento di sintesi sulla ciclabilità e sul turismo in bici in Italia.



L’evento è organizzato da MarcheBikeLife Srl in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche, con il coinvolgimento di tre assessorati, Manola Gironacci, ssessora al Turismo, Roberta Belletti, assessora alla Mobilità Sostenibile, e Claudio Morresi, vicesindaco e assessore allo Sport, che sostengono l’evento con patrocinio oneroso; con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, per le date italiane il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, la collaborazione del Team Europa della Città di Civitanova Marche, il patrocinio di Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, coordinatore italiano EuroVelo, e di Legambiente Turismo - Vivilitalia.

Chi sono i tre cicloambasciatori

Gioia Bartali, nipote del campione Gino Bartali, in qualità di madrina dell’evento ha affidato alla carovana un messaggio da portare per le vie d’Europa. Tante associazioni, ciclo amatori, sportivi e cittadine e cittadini accompagneranno, agli arrivi e alle partenze delle varie tappe, i tre ciclo ambasciatori, Mauro Fumagalli, Carlo Luzi e Franco Tresoldi, che avranno il compito di rappresentare ogni giorno, nella sede di arrivo della tappa, la città capofila del progetto Civitanova Marche, il territorio, gli sponsor e i progetti di cicloturismo e di mobilità sostenibile legati alla transizione ecologica.

Le tappe da Civitanova a Bruxelles

Il tour prevede 1.700 km in 14 tappe e organizzando diversi convegni e numerosi incontri con le comunità, le autorità locali e le associazioni di promozione della bicicletta.

L’obiettivo è ribadire l’importanza del cicloturismo nel promuovere i territori e le sue eccellenze, attraverso lo sviluppo della bike economy e della mobilità ciclistica, valorizzando prodotti tipici, consorzi turistici, strutture ricettive, aziende dell’enogastronomia e distretti produttivi.

L’evento è particolarmente importante proprio in vista del 2024: il Parlamento europeo ha infatti chiesto con una risoluzione che il 2024 sia l’anno europeo della bicicletta, con l’adozione di linee strategiche di intervento per migliorare la ciclabilità, la mobilità sostenibile e la transizione ecologica (3.20.07 Combined transport, multimodal transport; 3.20.08 Urban transport; 3.70.02 Atmospheric pollution, motor vehicle pollution; 3.70.20 Sustainable development; 4.10.13 Sport; 4.50 Tourism; 4.70.04 Urban policy, cities, town and country planning sono i temi inseriti nella risoluzione).

Il tour si concluderà lunedì 25 settembre con l’incontro con l’onorevole Carlo Fidanza, componente italiano della Commissione Turismo e Trasporti (Tran) del Parlamento europeo.