PERGOLA - Ruba una bici in centro a Pergola, ma a controllarlo c’era un carabiniere sul balcone. Arrestato. Il protagonista è un 21enne di San Lorenzo in Campo, disoccupato, che mercoledì verso l’ora di pranzo, in via Martiri della Libertà a Pergola, si è impossessato di una bici da donna parcheggiata in strada.

Si era guardato in torno e nella via non c’era anima viva, ma non aveva pensato che qualcuno potesse essere affacciato sul terrazzo di casa, dunque in grado di vedere la scena dall’alto. Sfortuna per lui non c’era un cittadino qualunque, bensì un carabiniere in malattia che era sul balcone di casa.

Il precedente

Il militare conosceva già quel giovane perché è già stato protagonista di furti di biciclette, portafogli, carte di credito. Reati ed episodi che gli sono valsi anche l’avviso orale del questore. Una sorta di cartellino giallo che invita il destinatario a mantenere una condotta conforme alla legge. Il militare ha tenuto d’occhio le sue mosse e una volta che il giovane si è messo in sella alla bici appena rubata, ha allertato i colleghi. Non solo, lo ha seguito con l’auto per non perderlo di vista.

I carabinieri della stazione di Pergola sono arrivati e lo hanno raggiunto davanti a un bar della zona mentre era ancora in sella alla bicicletta. Di qui l’arresto in flagranza di reato per furto aggravato dal fatto che il mezzo a due ruote era esposto alla pubblica fede. Non ha opposto resistenza. La bici è stata successivamente restituita alla legittima proprietaria, una cittadina pergolese.

Obbligo di dimora

Ieri mattina, difeso dall’avvocato Aldo Nocito, è stato portato davanti al giudice. Il 21enne ha ammesso gli addebiti, confermando tutte le accuse a lui rivolte. L’arresto è stato convalidato e per il giovane, già condannato per furto in passato a 3 mesi, è scattato l’obbligo di dimora nel comune di San Lorenzo in Campo e il divieto di uscire nelle ore notturne dalle 22 alle 7. L’avvocato Nocito ha chiesto i termini a difesa e il caso sarà trattato il 9 ottobre.