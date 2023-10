Cassa Dottori Commercialisti, nelle Marche donne e under 40 superiore alla media nazionale

Cassa Dottori Commercialisti, nelle Marche presenza femminile e di giovani under 40 superiore alla media nazionale. Sono 2.002 gli iscritti marchigiani alla Cassa Dottori Commercialisti, ovvero il 2,7% del totale dei professionisti associati all’Ente di previdenza e assistenza di categoria. Tra il 2021 e il 2022, si è registrata una crescita di quasi l’1%, in linea con il valore nazionale. Una platea, quella dei dottori commercialisti marchigiani, in cui le donne rappresentano il 35,4% del totale (superiore al valore nazionale pari a 33,3%) e gli under 40 il 25,4%, rispetto al 21% del dato italiano.

Le province di Ascoli e Fermo

Per quanto riguarda le province di Ascoli Piceno e Fermo il totale degli iscritti è pari a 512, ovvero il 25,6% della platea marchigiana. Nel 2022 si registra, inoltre, una crescita di circa l’1%, in linea con il dato regionale e nazionale. Le professioniste associate sono 183 e rappresentano il 35,7% del totale (valore superiore al dato italiano e marchigiano); i giovani under 40, invece, sono il 26,6%, rispetto al 21% del dato italiano.

«Gli strumenti messi a disposizione dalla Cassa nel tempo e l’approvazione delle nuove delibere sull’ulteriore incremento dell’aliquota di computo e l’innalzamento delle pensioni minime e di inabilità rappresentano un ulteriore tassello nell’ottica di una maggiore equità intergenerazionale”, commenta Michele Pirotta, vicepresidente della Cassa Dottori Commercialisti. “Come ente di previdenza e assistenza, con la riforma del 2004 e il passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo, abbiamo lavorato per garantire un sistema pensionistico sostenibile, aumentando il nostro impegno per riequilibrare il sistema in favore delle generazioni più giovani».

Ad Ascoli Piceno incidenza femminile e di giovani under40 in linea con i valori nazionali

Ad Ascoli Piceno, l’incidenza femminile si attesta a circa il 33% tra i 252 dottori commercialisti iscritti, un valore inferiore a quello marchigiano (35,4%) e in linea con quello italiano (33,3%).

A Fermo presenza di under 40 superiore al dato nazionale

La presenza di under 40 è in linea al valore percentuale nazionale e inferiore a quello regionale e si attesta al 21%. Nettamente superiore alla crescita a livello italiano e marchigiano risulta, invece, la crescita dei redditi medi dichiarati nel 2022 in riferimento al 2021 dagli associati della provincia di Ascoli, pari a quasi 63 mila euro, in aumento del 32,8% rispetto al 2021. Si conferma un incremento anche per i volumi d’affari medi dichiarati nel 2022 in riferimento al 2021, che hanno superato i 95 mila euro (+22%).

Per quanto riguarda la provincia di Fermo, la presenza di donne è pari al 38,5% del totale. Gli iscritti under 40 rappresentano, invece, il 32% della platea, un valore superiore sia alla media marchigiana sia a quella italiana. Il reddito medio, dichiarato nel 2022 in riferimento al 2021, è in crescita rispetto all’anno precedente e si attesta a quasi 45mila euro. Aumenta anche il volume d’affari dichiarato nel 2022, relativo al 2021.

L’appuntamento nelle Marche

Il futuro previdenziale e le iniziative di welfare a supporto degli associati sono stati al centro del convegno “La Cassa incontra gli iscritti” con i professionisti dell’Ordine di Ascoli Piceno e Fermo. Tra i partecipanti Michele Pirotta, Vicepresidente di CDC; Andrea Perrone, Consigliere CDC e il delegato Marco Cannella.