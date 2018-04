Misteriosa raffica di furti: devastati quattordici uffici di commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - L’obiettivo dei ladri sono gli uffici di commercialisti. E così la notte tra giovedì e venerdì il raid si è concentrato prima in via del Carso, poi in un altro ufficio sulla Statale Adriatica. Almeno 14 gli uffici messi a soqquadro. Non è la prima volta che i commercialisti finiscono nel mirino, ma anche il presidente dell’Ordine non sa darsi una spiegazione.La banda ha agito al civico 27 di via Del Carso, al cosiddetto edificio Trust. Qui hanno colpito indisturbati perché non hanno trovato allarmi né telecamere a rovinare il loro intento. Hanno forzato le porte con il piede di porco di vari uffici e sono riusciti a penetrare all’interno. Tra i commercialisti presenti anche Andrea Rombaldoni, Franco D’Angelo, Gianfranco Rossi, Vincenzo Paccapelo e Maurizio Gennari. Il primo obiettivo erano due casseforti che i ladri hanno aperto sul posto con una smerigliatrice. Ma all’interno non c’era nulla.Fallito il colpo hanno cercato contanti e o preso quanto era in cassa, ma non si tratterebbe di somme importanti. Si sono accontentati di marche da bollo per circa 900 euro euna collezione di penne, così come da Gennari dove sono state rubate altre penne di pregio. Sempre nella notte, probabilmente la stessa banda, ha agito anche allo studio del commercialista Mauro Siano, in strada Adriatica 28. Qui sarebbero stati presi circa 1000 euro. Gli uffici sono stati completamente devastati.