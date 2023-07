ARCEVIA - Un’anziana in difficoltà con la prenotazione di due visite specialistiche si è presentata in ufficio dal sindaco per chiedergli aiuto.Ed il primo cittadino di Arcevia Dario Perticaroli ha provveduto a prenderle gli appuntamenti richiesti. Un Comune,quello di Arcevia, che come altrisi sente dimenticato dal sistema sanitario.

«Si, in effetti, è capitato recentemente di dover aiutare una signora, arrabbiata per un sistema sanitario che non funziona come dovrebbe – confermala fascia tricolore Perticaroli-: durante l’orario di ricevimento dei cittadini, si è presentata con le impegnative del medico, chiedendo di prenderle due appuntamenti. Così ho provveduto ad aiutarla, chiamando l’addetto del Cup».

Per motivi di privacy il sindaco preferisce non divulgaredettagli sull’anziana, che ha circa 75 anni. I residenti di Arcevia non sono moltissimi e non vorrebbe renderla riconoscibile. «Ci sono delle effettive criticità ad Arcevia che ha un vasto territorio e una popolazione prevalentemente anziana –osserva il sindaco –: abbiamo18 frazioni, sparpagliate e lontane geograficamente, con una viabilità disastrata dall’alluvione ancora in gran parte da ripristinare».

C’è un servizio Cup ad Arcevia- non tutti i giorni- a rischio perché i due dipendenti sono prossimi alla pensione. Ci sono poi anziani che fanno fatica a recarsi al Cup di persona se abitano in frazioni lontane, e non sempre hanno grande dimestichezza con il telefono.

È il caso della signora dell’episodio in questione, che si è fatta accompagnare dal sindaco proprio per manifestare i suoi disagi,e che lui ha aiutato, impegnandosi per far valere le esigenze del territorio. Intanto da luglio è stato attivato il servizio di prenotazioni anche nella farmacia comunale.