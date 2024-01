In trasferta dalla Puglia per rubare le auto: sgominata la banda. Tre giovani arrestati, sono accusati di 15 colpi nelle Marche

OSIMO – Stavano per compiere l’ennesimo colpo a Sirolo quando i carabinieri in pattugliamento, lo scorso 23 settembre, li hanno intercettati e identificati. Riuscendo così ad evitare probabilmente un furto di auto. Insospettiti dalla loro presenza, dal fatto che erano residenti a Cerignola e con precedenti a loro carico, li hanno tenuti sotto controllo ed un mese dopo, inseguendoli a debita distanza fino a Fano, hanno scoperto che a bordo avevano arnesi utili a forzare le portiere delle auto, oltre a quattro centraline usate per sostituirle a quelle dei mezzi da rubare.

Da qui è partita una articolata indagine che ha permesso ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo di risalire alla banda che avrebbe rubato ben 15 auto in tutte le Marche: 2 a Fano, 3 a Senigallia, 4 a San Benedetto, 3 a Civitanova e una a Falconara, ad Ancona e a Porto Sant’Elpidio.

Così nei giorni scorsi, dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Ancona e da quello di Ascoli, su richiesta delle rispettive Procure, i militari di Osimo sono andati a Cerignola e, assieme ai colleghi della locale Compagnia dei carabinieri, hanno tratto in arresto tre giovani tra i 22 e i 25 anni. I tre cerignolani sono accusati di furto aggravato, continuato e in concorso, mentre una quarta persona ritenuta complice è stata solo denunciata a piede libero avendo secondo gli inquirenti un ruolo secondario nella banda.