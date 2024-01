Ancona, la serata si trasforma in una lite tra donne: lei schiaffeggia l'altra, arriva la polizia e scopre che una delle due era già conosciuta

ANCONA - Durante la notte i poliziotti sono intervenuti in via Giordano Bruno, ad Ancona, su segnalazione di una lite avvenuta all'interno di un'abitazione. Giunti sul posto venivano avvicinati da un uomo - 33enne di origini moldave - ed una donna di circa 45 anni di origine rumena che uscivano da un portone. I due, visibilmente alterati dall'abuso di sostanza alcoliche, raccontavano, in maniera confusionaria, quanto successo poco prima e la donna riferiva di essere stata lei ad allertare la Polizia. In particolare, riferiva di aver avuto una lite con un'altra donna presente in casa unitamente ad altri due uomini, tutti di origine moldava e rumena che si erano ritrovati nell'abitazione per trascorrere insieme la serata.

Portata in questura



I poliziotti, dopo aver raggiunto l'abitazione identificavano le persone lì presenti, tra cui la donna con cui la 45enne aveva avuto una lite.

Questa riferiva di aver intrapreso una discussione con la sua connazionale e che a dividerle era intervenuto l'uomo presente in abitazione. La lite tra le due era passata alle vie di fatto e la donna era stata schiaffeggiata, prima di essere separata dall'uomo. Inoltre, la 45enne, risultava avere a suo carico una nota di rintraccio e, per tale motivo, è stata poi condotta negli Uffici di via Gervasoni per le formalità del caso. Inoltre, i poliziotti, allertavano personale medico per le cure del caso nei confronti delle donne.