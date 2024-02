Traffico internazionale di rifiuti pericolosi (e dannosi per l'ozono): sequestri anche ad Ancona

ANCONA - Traffico di rifiuti, anche pericolosi, verso paesi dell'Asia e dell'Africa: c'è anche Ancona tra i valichi finiti sotto la lente d'ingrandimento dell'operazione "Jo Demeter", scolta dall'Agenzia delle Dogane in collaborazione con la guardia di Finanza.

Ancona, incidenti e malori: lunedì di interventi per la Croce Gialla. A farne le spese due giovani

Si è svolta dal 1° al 31 Ottobre 2023 la fase operativa della Jo Demeter, Operazione doganale congiunta finalizzata alla repressione dei traffici transfrontalieri illegali di rifiuti controllati ai sensi della Convenzione di Basilea e del commercio illegale di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) e F-GAS, controllate nell’ambito del Protocollo di Montreal.

L’Operazione, ha visto la partecipazione di un numero record di 106 amministrazioni doganali. Le attività di controllo doganale operate sul territorio nazionale, con il coordinamento della Direzione Antifrode e in collaborazione con i reparti della Guardia di Finanza, hanno consentito di constatare le seguenti violazioni: 539.396 kg di rifiuti costituiti da rottami, ferrosi e non ferrosi, apparati elettronici, componenti di motoveicoli, imballaggi, materiali tessili e 472 pezzi di rifiuti costituiti da parti di auto, biciclette, condizionatori e computer; 50.380 kg di HFC (idrofluorocarburi, in violazione della Convenzione di Montreal). Senegal, Pakistan, Ghana, Thailandia, Tunisia e Burkina Faso sono i principali Paesi ai quali era destinata la merce oggetto di irregolarità. Le violazioni sono state riscontrate dagli Uffici delle dogane e dai Reparti del Corpo della Guardia di Finanza di Genova, Torino, la Spezia, Milano, Ancona, Salerno e Bari. L’Italia ha poi portato a esecuzione, tramite l’Ufficio delle dogane di Bari e il II Gruppo della Guardia di Finanza di Bari, il più rilevante sequestro di F-GAS dell’intera operazione.