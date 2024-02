Ancona, incidenti e malori: lunedì di interventi per la Croce Gialla. A farne le spese due giovani

ANCONA Lunedì intenso per la Croce Gialla ad Ancona. Nella giornata di oggi (5 febbraio) sono stati due gli interventi da parte dei sanitari. Il primo in via Cristoforo Colombo mentre il secondo nella zona dei cantieri all'interno del porto di Ancona.

Il dettaglio

In via Cristoforo Colombo, per un incidente tra uno scooter guidato da un ragazzo di 16 anni e un furgone, ha avuto la peggio il giovane trasportato con un codice di media gravità a Torrette. Sul posto anche la Municipale. In zona cantieri, invece, l'intervento è stato a carica di un 30enne che ha accusato un malore e da lì portato all'ospedale regionale. Da segnalare anche un intervento a Piazzale Europa dove è stato soccorso un classe 1970 di origini straniere trovato in abuso etilico e portato anche lui a Torrette (non in pericolo di vita).