Cooperazione tra Italia, Croazia e Slovenia: oggi si firma ​la "Dichiarazione di Ancona"

ANCONA - Rafforzare la cooperazione economica tra Italia, Slovenia e Croazia. È l'impegno contenuto nella dichiarazione di Ancona che verrà firmata oggi dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dai colleghi di Lubiana e Zagabria, nell'ambito della Trilaterale sulla cooperazione dell'Alto Adriatico.

Arriva il caldo africano, temperature fino a 33°. Oggi Ancona e Macerata da bollino giallo, domani pre-allerta in cinque città

In partenza per Ancona con MAE 🇸🇮 @tfajon e 🇭🇷 @grlicradman per la riunione trilaterale dell’Adriatico. Puntiamo a rafforzare la cooperazione politica in materia migratoria ed a consolidare la crescita economica tra i nostri Paesi. pic.twitter.com/h1bBuGjirP

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 10, 2023