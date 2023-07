ANCONA Archiviata anche l’allerta meteo numero 60 del 2023, diramata in extremis giovedì ed esaurita alla mezzanotte dello stesso giorno per il rischio di temporali nel centro nord delle Marche (puntualmente verificatisi), lo scenario meteo già da ieri ha virato verso il bello sulla nostra regione, dove nei prossimi giorni qualche criticità potrebbe derivare - specie per la popolazione anziana e fragile - per il troppo caldo e l’afa.



Alta pressione



Gli ultimi bollettini diramati dal Centro agrometeo dell’agenzia Amap descrivono un’evoluzione verso l’alta pressione. «Dopo le ultime schermaglie sopra i cieli del Centro-Nord tra la struttura ciclonica settentrionale e quella altopressionaria africana, capaci ancora di causare anche per venerdì fenomeni piovosi termo-convettivi principalmente a ridosso dei rilievi alpini, ci aspetta un cambio di marcia». Per i meteorologi di Amap è attesa «una ondata di calore per il fine settimana e almeno la prima metà della prossima in forza della quale l’afa sarà nostra compagna per le correnti torride sahariane di risalita». Ieri il bollettino per le ondate di calore diffuso dalla protezione civile delle Marche annunciava tra oggi e domani picchi di temperatura tali da far scattare in alcuni comuni, specie dell’entroterra, livelli di preallerta e allerta dei servizi sanitari e sociali.



La discrepanza



Già oggi sono nel bollettino regionale figura al livello 1 di allerta (giallo) Macerata (33° di temperatura percepita alle ore 14), unica città con un livello 1, mentre il bollettino della Protezione civile nazionale segnala per oggi un bollino giallo anche per Ancona (31°), a differenza di quello regionale. Per domani invece il livello d’allerta 1 (giallo) è indicato per cinque città marchigiane: Ancona (32°), Ascoli (32°), Macerata (33°), San Benedetto del Tronto (32°) e Urbino (29°).

Partito a metà maggio, il servizio di monitoraggio sulle ondate di calore del Ministero della Salute assegna un bollino indicativo del rischio. Con quello rosso vengono indicate le città con il massimo livello di rischio caldo per tutti, il bollino arancione, segnala il pericolo per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche, il giallo indica pre-allerta, per condizioni meteo non ancora a rischio ma che possono precedere un’ondata di calore.



Cielo sereno



Le previsioni meteo per le Marche sono da estate in rimonta. Per oggi, dopo velature del primo mattino, è atteso cielo sereno in genere, con qualche cumulo pomeridiano lungo la dorsale appenninica, specie ascolana, ma non sono attese precipitazioni degne di nota, mentre le temperature sono annunciate in crescita, sensibile per le massime, associate ad afa. Anche per domenica l’Amap prevede cielo sereno su tutta la regione, con temperature ancora in aumento e afa. Per lunedì, in un quadro di bel tempo, è prevista solo qualche velatura sulla fascia appenninica, con assenza di piogge, temperature massime in netta crescita e afa diffusa. Anche per martedì è annunciato cielo sereno e le temperature sono previste ancora in sensibile ascesa.