Pianoforte e braccialetti smart nello spogliatoio: così i baby cestisti Cab Stamura Ancona ricevono good vibrations tra primo e secondo tempo (e vengono monitorati). Il video

C'era una volta Alex Ferguson, poco sir nell'occasione, che nel ventre dell'Old Trafford, lo spogliatoio del Manchester, per la rabbia scagliò (si dice involontariamente, si dice...) uno scarpino contro la milionaria arcata sopraccigliare di David Beckham. Ci fosse stato un fonometro avrebbe stabilito il record inglese di pressione sonora percepita. C'era poi il Trap che urlava "Strunz" (e lo ripeteva, sbattendo la mano aperta sul tavolo, anche in una conferenza stampa divenuta mitologica) e c'erano, scendendo di categoria, le epiche sfuriate (registrate con un cellulare) di Eziolino Capuano ma anche, risalendo verso il paradiso del calcio, come in una pubblicità della Nike, i giocatori del Real che nello spogliatoio stemperavano la tensione a ritmo bailado palleggiando di testa con il piccolo figlio fenomeno di Marcelo (attenzione: senza mai far cadere la palla per terra).

Lo spogliatoio è e resta la sacrestia del campo. Al Cab Stamura Basket, al Palascherma di Ancona, al riposo lungo si è tentato qualcosa di mai visto: un pianoforte e il maestro Emiliano Toso, musicista laureato in Scienze biologiche con un dottorato in Biologia umana a suonarlo tra borsoni e giocatori - i baby cestisti dell'Under 13 impegnati nel torneo Jr Nba Fip League - per vedere l'effetto che fanno le good vibrations. L'iniziativa si chiama "Un tiro da 3 punti: musica, emozioni e Al" ed è a cura dal neurochirurgo Roberto Trignani, presidente del Rotary Club Ancona Conero che intende anche finanziare abbonamenti annuali per attività sportive a giovani di famiglie meno abbienti.

Spogliatoio e vibrazioni

Si dice: tutto quello che succede dentro lo spogliatoio deve restare dentro lo spogliatoio.

Qualcosa, però, complici Netflix e Prime, negli anni è uscito. Il resto è leggenda. Come i cartelli motivazionali appesi da H.H., che adesso sembrano lontani anni luce. Più attuali sono i discorsi motivazionali del Poz (guardateli su youtube: sono fantastici). Come non citare anche Recalcati allenatore che, nello spogliatoio, per sua scelta, a fine partita non ci entrava mai. Le vibrazioni positive create dal maestro Toso, le onde sonore capaci di generare un senso di benessere e relax, sono state in questo caso uno spettacolo raccolto, intimo ma condiviso, per accordare a 432 Hz cuore, sentimenti e testa dei piccoli cestisti del Cab Stamura. Sarebbe una bella sfida - ma forse complicata - provarla anche con i grandi o in altri sport.

Braccialetti smart

Le emozioni vissute dai ragazzi sono state registrate da braccialetti smart che attraverso la lettura di alcuni parametri funzionali hanno consentito di fotografare il loro stato emotivo. I braccialetti dovevano scovare anche le emozioni dei coach delle squadre durante l’intera partita.

Social e cuffie? No, condivisione

In un mondo sempre più social ma anche più solitario, molti atleti, oggi, preferiscono estranersi ascoltando musica con le cuffie e scrollando lo smartphone ma rischiando, però, di perdere quell'armonia collettiva che aiuta la squadra a sintonizzarsi sulla stessa frequenza, verso l'obiettivo comune. Toso è uno scienziato-artista che ha avviato un percorso in cui la musica è diventata uno degli ingredienti principali, tanto da arrivare ad incidere l'album “Translational Music", nel quale la musica è dettata dagli stati emozionali che si vivono con strumenti acustici accordati a frequenze di vibrazione che, risuonando ,danno benessere fisico ed emozionale nell'ottica di ritrovare una connessione con l'anima.

Chi fermerà la musica

La musica, si sa, è capace di condizionare testa e gambe. Per ovviare all’effetto "doping", per esempio, in alcuni casi l'ascolto è stata addirittura vietato durante le gare di ciclismo, triathlon e ciclismo paralimpico. Qui, invece, si vuole trasformare lo spogliatoio in camera di decompressione, in una orchestra da accordare. Gli effetti di questa musica, raccolti e monitorati dai braccialetti smart, sono stati proiettati in tempo reale su uno schermo visibile agli spettatori presenti al match. «L’iniziativa ha lo scopo di perseguire l’obiettivo annuale del nostro club che vuole favorire il benessere mentale dei giovani attraverso lo sport e la musica» ha spiegato Trignani.