I porti di Ancona, Pesaro e Ortona alla Fiera di Miami. Garofalo: «Settore crocieristico in forte crescita»

ANCONA – I porti di Ancona, Pesaro e Ortona e le loro potenzialità per le crociere vengono presentati al Seatrade Cruise Global di Miami, in Florida. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale partecipa in questi giorni alla più importante fiera mondiale del settore, che ospita 600 espositori di 120 Paesi, visitata da oltre 10 mila persone, per illustrare ai principali player internazionali le caratteristiche degli scali portuali di Marche e Abruzzo che accolgono questo traffico marittimo.