Nuova allerta meteo nelle Marche: pioggia e vento, primi disagi sulle strade. Bettolelle, il fiume ha superato il livello di sicurezza

Nuova Allerta idraulica e idrogeologica gialla, in tutte le Marche, annunciata per tutta la giornata di oggi, 1 marzo 2023. Allerta minore, verde, per i temporali. Attivata dalla Protezione Civile la fase di attenzione. Il fiume a Bettolelle (6 km da Senigallia) ha superato il livello di sicurezza: il sindaco ha disposto questa mattina l'apertura del Coc, Centro operativo comunale.

I disagi

Primi disagi: nella foto in alto, di questa mattina, la strada 362 Jesi-Macerata invasa da acqua e fango, in località Torre di Jesi. Le avverse condizioni meteorologiche hanno poi determinato l’allagamento di alcuni tratti stradali nella Riviera delle Palme. Per questo la Polizia Municipale ha disposto la chiusura di via Marin Faliero all'incrocio di viale Marinai d’Italia, del tratto nord di via Colombo e, a Porto d'Ascoli, la rotonda D'Acquisto. Necessari diversi interventi dei vigili del fuoco a Spinetoli, Castel di Lama e Folignano, per liberare strade da alberi e rami caduti a causa del vento e della pioggia. Problemi anche a Fermo: «Il livello del Tenna si è innalzato - ha avvisato il sindaco Paolo Calcinaro - ma per ora non ci sono rischi. Alcuni smottamenti su variante del Ferro (nella parte alta non oggetto del consolidamento effettuato sul costone in basso) e sulla strada provinciale del Crocefisso. Darò ogni aggiornamento utile (sul profilo Facebook del sindaco, ndr)».

La strada chiusa a San Benedetto del Tronto

Le previsioni meteo 1 marzo 2023

Cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni diffuse, più abbondanti durante la prima parte della giornata sui settori centro-meridionali e al pomeriggio su quelli settentrionali. A fine giornata le cumulate areali risulteranno moderate. Limite delle nevicate attorno ai 700 m sull'Appennino Pesarese ed attorno ai 1000 sui Sibillini e Monti della Laga. Temperature in lieve aumento, con gelate sui settori montani. Venti nord-orientali di vento moderato lungo la fascia costiera e di brezza tesa sui settori interni. Dal tardo pomeriggio o sera sui settori meridionali il vento ruoterà dai quadranti occidentali. Mare molto mosso.

Le previsioni meteo 2 marzo 2023

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per persistenza di nubi basse. Non si escludono occasionali e debolissimi piovaschi. Temperature minime in lieve diminuzione, massime in ulteriore lieve aumento. Gelate diffuse sui settori montani e locali altrove. Venti di brezza tesa, nord-occidentale durante la prima parte della giornata e nord-orientale al pomeriggio. Mare mosso.