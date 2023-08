«Aeroitalia e Intrieri è una fortuna che abbiano scelto di investire nelle Marche»

Caro Direttorecon riferimento alle notizie apparse sul vostro quotidiano in data 02/08/2023 a firma Martina Marinangeli in merito all’attivazione dei nuovi voli internazionali della compagnia aerea, si evidenziano le seguenti precisazioni:1. Il dottornon è né il Presidente della compagnia, né il proprietario ma solo un componente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda.2. I riferimenti personali che riguardano il dottorsono particolari che nulla hanno a che vedere con la vera notizia a cui dare risalto, ovvero che Aeroitalia grazie alla partnership con Ancona International Airport, ATIM e Regione Marche ha deciso di investire in modo massiccio sulle Marche . In questo senso il contributo del dottor Intrieri è stato decisivo e conferma il suo profilo di grande conoscenza del settore aereo nonché di abile stratega capace di catalizzare gli interessi del territorio marchigiano che ha saputo valorizzare.3. È opportuno altresì evidenziare come le vicende personali del dottor Intrieri siano state del tutto chiarite e condonate ed il suo diritto all’oblio è da rispettare in modo fermo e deciso. È un privilegio ed un onore avere Aeroitalia, capeggiata dal dottor Intrieri, pronta ad operare voli così importanti dall’aeroporto di Ancona.Un sentito grazie da tutto il sistema Marche ed un augurio di buon lavoro insiemeLet’s Marche!