A14, Acquaroli: «Chiederemo ad Aspi di fermare i cantieri». Salvini vuole un tavolo con le Regioni. Esposto-denuncia di Cesetti (Pd)

ANCONA- «Punto insostenibile». Il governatore Acquaroli è intervenuto sui cantieri della morte, nel tratto marchigiano dell'A14 teatro di ripetuti incidenti. L'ultimo, in ordine di tempo, quello che è costato la vita ad Andrea Silvestrone e ai suoi figli Nicole e Brando (con il terzo figlio ferito gravemente). La mancata volontà politica sulla terza corsia è stata la madre di tutti gli errori secondo il presidente della Regione Marche che, senza mezze misure, annuncia ora la richiesta ad Aspi di interrompere ogni cantiere fino a quando saranno assicurate condizioni di sicurezza e condizioni accettabili per il transito dei mezzi. Guarda il video completo:

Salvini intanto ha datto capire di voler chiedere un tavolo di coordinamento al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per coinvolgere i presidenti di Abruzzo e Marche, Aspi, prefetti e Anas con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dell'arteria e conciliare circolazione e lavori.

L'obiettivo

Sarebbe questo l'obiettivo a cui sta lavorando il titolare del Mit e vicepremier, Matteo Salvini, dopo le vittime registrate nelle ultime ore sulla A14 e le denunce degli amministratori locali.

L'esposto-denuncia

Un «esposto-denuncia» verrà presentato in settimana alla Procura di Fermo «sulla gravissima

e inaccettabile situazione in cui versano i cantieri aperti sulla A14 nel tratto tra Pedaso e Grottammare». Lo annuncia il consigliere regionale Pd Marche Fabrizio Cesetti, "dopo la tragedia di ieri sull'A14, a Grottammare, costata la vita al tennista paralimpico Andrea Silvestrone, 51 anni, e ai suoi due figli di 14 e 8 anni, di Montesilvano (Pescara); un terzo figlio 12enne è ricoverato in Rianimazione al Pediatrico Salesi di

Ancona"