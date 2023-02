​A14, il viceministro Rixi fa il punto ad Ascoli Piceno: opere per drenare il traffico e potenziare la ferrovia

ASCOLI PICENO- «Quello che è certo è che sulle opere prioritarie del Governo bisogna che ci sia attenzione da parte di tutti i ministeri per procedere rapidamente». Così il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, a margine di un incontro con i rappresentanti di Confindustria ad Ascoli Piceno, nell'ambito di un tour nelle Marche che proseguirà anche domani.

«Dobbiamo creare un sistema ridondante»

«Abbiamo la necessità di creare un sistema ridondante, soprattutto nelle Marche - ha detto il vice ministro - regione che è attanagliata da lavori autostradali e di manutenzione particolarmente pesanti. Ne abbiamo parlato le scorse settimane coi presidenti di Marche e Abruzzo e con la Società autostrade per trovare una soluzione alla perimetrazione dei cantieri e alle temporizzazioni. Ma è altrettanto evidente che se non avremo strade alternative comunque sarà difficile sbloccare la situazione del traffico. Per cui abbiamo bisogno di opere che ci consentano di drenare parte del traffico - ha proseguito - e anche la possibilità magari di riuscire ad avere un potenziamento ferroviario in grado di assorbire in parte il traffico pesante».