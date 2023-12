SARNANO - Neanche il clima natalizio sembra in grado di stemperare le tensioni in Comune a Sarnano all’interno della maggioranza guidata dal primo cittadino Luca Piergentili. Dopo la questione legata alla gestione della società di gestione delle terme, con il cambio del consiglio di amministrazione, il Comune è in questi giorni alle prese con un altro problema che non appare secondario stante il fatto che si tratta di argomenti legati alla visione della cittadina maceratese.

La vicenda

Il sindaco Piergentili, con un inedito atto prenatalizio, ha tolto le deleghe all’Urbanistica al consigliere comunale Ermanno Dell’Agnolo, architetto, a Sarnano da alcuni anni dopo essere arrivato con la Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia all’indomani del terremoto con l’obiettivo (realizzato anche nei tempi prefissati) di costruire e donare una scuola al Comune. Dell’Agnolo era poi rimasto a Sarnano, è stato parte attiva della coalizione elettorale nata a sostegno dell’attuale sindaco Piergentili.

Dell’Agnolo, nei giorni scorsi, ha anche pubblicato un post sulla sua pagina Facebook nel quale afferma: «Chiedo al sindaco formalmente e con grande determinazione di annullare il provvedimento con cui mi toglie le deleghe per aver fatto il mio dovere di amministratore. Ho lavorato seriamente con risultati concreti e con grande dispendio non solo intellettuale ma anche economico personale e di grande dedizione. Per il solo “demerito” di non aver “ubbidito” a non ritirare la mozione con cui chiedo di discutere, solo di discutere e poi, se condivisa, escogitare la miglior azione politica in merito con il Consiglio comunale, di alcuni problemi che ritengo utili, importanti e urgenti per Sarnano, vengo defenestrato da consigliere delegato. Io penso che tutti i consiglieri e la gente di Sarnano debbano conoscere questo comportamento dell’attuale gruppo di comando del paese».

La questione è al centro di un breve intervento della lista civica di minoranza Il Paese che vogliamo guidata da Giacomo Piergentili: «La maggioranza continua a perdere pezzi. Un passo alla volta». Ora la questione si trasferirà, a breve scadenza, in consiglio comunale, luogo solitamente - almeno in tempi di democrazia - deputato al dibattito e al confronto. La seduta di consiglio comunale è fissata per domani alle 18.30: ultimo punto all’ordine del giorno la proposta del consigliere delegato all’Urbanistica Ermanno Dell’Agnolo.