Precipita per 100 metri nel canalone: alpinista salvato dall'elicottero

USSITA - Un’escursione in montagna ad alta quota, una passione da praticare in una giornata in apparenza ideale, che però nascondeva le sue insidie in uno dei tratti più amati dagli escursionisti: un canale ghiacciato a duemila metri di altezza. Vittima dell’incidente di montagna un uomo di Senigallia con la passione dell’alpinismo, che da ieri pomeriggio è ricoverato all’ospedale regionale di Torrette per le conseguenze di una spaventosa caduta. L’allarme è scattato ieri attorno alle 13: l’uomo era salito sul massiccio del Monte Bove nel territorio di Ussita e aveva raggiunto il canalone ghiacciato nel Monte Bicco, quando all’improvviso ha perduto l’equilibrio e ogni possibilità di appiglio. La caduta è stata di quelle spaventose, per un centinaio di metri è precipitato lungo il canale senza riuscire a trovare un punto a cui aggrapparsi e impedire il peggio. E’ stato recuperato dall’eliambulanza.