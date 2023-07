Alpinista romano precipita e muore sul Gran Sasso: Davide Destriere aveva 52 anni. Salvo l'amico che era con lui

È Davide Destriere, 52enne di Roma, l' alpinista morto ieri, sabato 8 luglio, durante una scalata sul Gran Sasso in Abruzzo. L'uomo era lungo la Via Mirka, sul Corno Piccolo, parete est, ed era il primo di cordata. Al quarto tiro, per ragioni ignote, è volato giù lungo la parere ed è deceduto. Si è incastrato in una nicchia della parete sottostante e in un primo momento il compagno di cordata, anch'egli romano, pensava stesse bene.

Al pronto soccorso di Senigallia 100 utenti al giorno: mancano i medici e il terzo ambulatorio non si può aprire

L'amico ha allertato i soccorsi: è decollato subito l'elicottero

Il secondo di cordata, illeso, ha allertato comunque il 118 ed è scattato il protocollo dei soccorsi in montagna: è stato attivato il Soccorso Alpino e Speleologico, che è partito con l'elicottero.