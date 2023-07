Alpinista romano morto sul Gran Sasso: è precipitato nel vuoto, salvo l'amico

È precipitato sulla via Mirca, un tratto molto difficile e molto pericoloso (anche per gli esperti della montagna) del Corno Piccolo, sul Gran Sasso. Un alpinista romano è morto. L'allarme è arrivato al 118 per due escursionisti che erano in difficoltà lungo la parete del Corno Piccolo. Immediata l'attivazione dei soccorsi coordinata dalla centrale operativa del 118 di Teramo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Alpinista romano morto sul Gran Sasso

In volo si è levato l'elisoccorso dell'Aquila, ma uno dei due è deceduto: il corpo è stato portato a Pietracamela, versante teramano del Gran Sasso. Sul posto sono subito intervenuti il Soccorso alpino e i carabinieri. I militari in questi minuti stanno sentendo l'altro alpinista, anche lui romano, per capire cosa sia successo in parete. Si tratta dell'ennesima tragedia della montagna.

L'alpinista, dopo la caduta dall'alto, sarebbe finito in una nicchia di roccia.

Il compagno lo ha chiamato e lui ha risposto. Per questo è stato predisposto un intervento di salvataggio. Ma quando il romano, che era il primo della cordata, è stato raggiunto era ormai morto.