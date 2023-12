Scialpinista muore a 27 anni dopo essere stato travolto da una valanga, tragedia in Alto Adige

VAL DI FLERES - Uno scialpinista 27enne è morto travolto da una valanga in val di Fleres, in Alta Valle Isarco, in Alto Adige, durante un'escursione sulla neve con il fratello. Secondo le informazioni del soccorso alpino Fleres Gossensaß, la valanga è partita dallo Schafkamm mentre due scialpinisti stavano salendo: erano a circa 3.000 metri sotto Cima delle pecore, quando c'è stato il distacco di neve.

La tragedia

L'incidente è avvenuto questa mattina. I due fratelli, due giovani trentini, sono stati entrambi stati investiti dalla slavina: uno dei due è riuscito a evitare l'impatto e ha potuto chiamare i soccorsi per estrarre dalla neve il fratello gravemente ferito. Sul posto, per le ricerche, il soccorso alpino di Fleres e gli elicotteri Pelikan 1 e dell'Aiut Alpin Dolomites.

L'escursionista, una volta recuperato, è stato portato all'ospedale di Bolzano, ma è deceduto. In mattinata, per un'altra valanga a Resia, sempre in Alto Adige, è stato necessario l'intervento dei soccorsi ma fortunatamente non risultano persone coinvolte.