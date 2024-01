Giovanni non risponde alle chiamate, un parente lo trova morto sul suo letto ad Urbisaglia

URBISAGLIA - Una notizia che ha scosso l'intera comunità: Giovanni Fedeli, artigiano di 70 anni, trovato senza vita nel suo letto con la termocoperta accesa. La tragica scoperta l'ha fatta un parente che dopo aver provato a cercare ma senza aver ottenuto risposta è andato nella sua abitazione e si è trovato davanti agli occhi una scena terribile. L’uomo secondo i primi elementi acquisiti era deceduto due o tre giorni prima per cause naturali tanto che è arrivato anche il viua libera per il funerale che si svolgerà domani alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Urbisaglia.