Giulia De Lellis, il dolore per le colice renali: «Pensavo di morire, non riuscivo a parlare»

Non è stata una giornata semplice per Giulia De Lellis. E lo ha raccontato ai suoi fan attraverso le sue Instagram stories. L'influencer, che non ha mai nascosto la sua ipocondria e l'ansia di ammalarsi, ha confessato ai suoi follower di aver avuto un dolore molto forte a causa di una colica renale: «Pensavo di morire». Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio l'influencer.

«Volevo dirvi che questa mattina molto presto sono uscita per un appuntamento di lavoro - ha spiegato Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories -.

Mi sono svegliata alle 7 con un po' di mal di schiena ma non ci ho dato peso. Ho iniziato la mia giornata carica, sono andata a questo appuntamento ma sono dovuta scappare perché pensavo di morire. Il 99% ho avuto una colica renale dove forse il peggio è passato. Però adesso mi sento come se mi fosse passato un camion sopra. Ho avuto una giornata assurda e l'unica cosa che sento di dover fare è stare sdraiata e bere acqua calda».

L'influencer ha aggiunto: «Ho mille cose da fare. Che poi non ho mai avuto questi problemi ma è stata davvero una cosa improvvisa. Mi meritavo una colica renale? No. Ho avuto un dolore al rene così forte che non riuscivo a parlare e stare dritta con la schiena. Non ero per niente lucida infatti non riuscivo a guidare e avevo la nausea. Davvero è stato bruttissimo, ho avuto un malessere proprio forte per 20 minuti».