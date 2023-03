Giulia De Lellis e Carlo Beretta, matrimonio in vista? «Oggi scegliamo l'anello»

Giulia De Lellis e Carlo Beretta più innamorati che mai. L'influencer è tornata a smentire ogni voce di crisi con il suo compagno, dopo i rumors delle ultime settimane, e parla addirittura di anello. Giulia in una delle sue storie mostra il fidanzato in attesa in una gioielleria e scrive: «Stiamo scegliendo l'anello».

Nozze in vista?

I suoi followers sono letteralmente impazziti, pensando subito alle nozze imminenti tra lei e Beretta che sono sempre più una coppia affiatata. Lei stessa lo ha definito un'ancora di salvezza, una persona che è stata in grado di tiarla fuori dai guai in più occasioni e starle accanto. Un grande amore, quindi, ma non ancora pronti per l'altare. La stessa Giulia, infatti, ironicamente, nella storia successiva specifica che l'anello è per il compagno che vuole farsi un regalo.

La verità

Nessuna delusione però per la De Lellis, che sembra essere più che felice del suo rapporto con il compagno, e a confermarlo è lo scatto successivo, sempre postato nelle Instagram stories in cui i due abbracciati davati allo specchio si lasciano andare a un bacio passionale.