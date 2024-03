Giulia De Lellis allarma i fan: «Ho problemi in famiglia, la vita mi mette a dura prova». Cosa sta succedendo

Giulia De Lellis, influencer e modella, sta vivendo dei giorni difficili. Con un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, la De Lellis ha spiegato ai suoi follower che questo non è un periodo semplice per lei. «Ho avuto dei problemi in famiglia». Con queste parole Giulia ha allarmato i suoi fan di Instagram.

Giulia De Lellis ha spiegato ai suoi follower che il periodo complicato che sta vivendo la porta ad essere meno presente sui suoi profili social. «Sono assente perché sto avendo dei problemini di famiglia per niente piacevoli - ha scritto Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories -.

La vita mi sta mettendo a dura prova negli ultimi mesi ma cerco di rimanere lucida ed avere dei pensieri (difficilissimi ma d'obbligo). Sono circondata di angeli. Mandatemi good vibes».

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati. I due facevano coppia da più di tre anni e sono sempre sembrati molto innamorati. L'influencer e l'imprenditore bresciano davano l'impressione d'essere del tutto inseparabili ma purtroppo, le cose belle non hanno sempre un lieto fine. Carlo e Giulia De Lellis si sarebbero lasciati, secondo alcune indiscrezioni, per un motivo preciso e all'origine della rottura ci sarebbe il mancato matrimonio della coppia.