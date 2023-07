Urbisaglia in lacrime per la scomparsa della maestra Orestina Agostinelli

URBISAGLIA - Una notizia che si è velocemente diffuso, lasciando attoniti in tanti e il Comune di Urbisaglia considerate le grandi doti di Orestina l'ha voluta subito ricordare con queste toccanti frasi. «Purtroppo ieri sera ci ha lasciati la maestra Orestina Agostinelli ed oggi ci sentiamo tutti un pò più soli, in particolare tutti gli alunni di oggi e di ieri che l'hanno avuta come insegnante. Non dimenticheremo mai i suoi modi pacati e la grande professionalità nell'insegnamento; sei stata un esempio per tutti noi e ci mancherai. Tutta l'amministrazione comunale si stringe intorno alla sua famiglia, alla quale esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Ciao maestra!»