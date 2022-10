Chiazza d'olio sulla strada a Treia: motociclista scivola e finisce all'ospedale

TREIA - Chiazza d'olio sull'asfalto: un motociclista perde il controllo della due ruote e finisce in ospedale. È successo questo pomeriggio, a Treia, nel tratto di strada che conduce nella frazione di Chiesanuova.

Il centauro ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Apiro e gli agenti della polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico.