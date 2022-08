Gruppo Lube, benefit di 250 euro per i 700 dipendenti. «Cena gratis alla Disfida del bracciale e serata con Battista»

TREIA - Sorpresa nelle busta paga di luglio per i 700 dipendenti del Gruppo Lube: nella retribuzione è stato inserito un benefit di 250 euro utilizzabile come buono spesa. Ma non solo. «Per augurare buone ferie, in occasione della Disfida del Bracciale che si svolge a Treia nella prima settimana di Agosto, i dipendenti del Gruppo e le loro famiglie saranno ospiti nelle taverne e nei ristoranti di Treia per una cena offerta dall’azienda e in occasione della serata di sabato 6 agosto l’azienda ha previsto un evento speciale, una Serata Lube all’insegna della convivialità e del divertimento, con la partecipazione del comico di Maurizio Battista».

L’obiettivo, spiega il Gruppo in una nota, «è quello di cercare di attutire l’impatto dei continui aumenti del costo della vita che possa contrastare la perdita di potere di acquisto dei redditi. È un piccolo ma significativo segnale che vuole essere anche un riconoscimento per tutti i dipendenti che hanno sempre e da sempre dimostrato un forte attaccamento all’azienda».

Invece da qualche settimana è partita in tutta Italia la campagna pubblicitaria “Bloccaprezzo” per contrastare la forte crescita del tasso di inflazione. «Con questa iniziativa il Gruppo Lube si assume una responsabilità importante perché si fa carico per dodici mesi di eventuali nuovi aumenti dei prezzi di acquisto delle materie prime avendo garantito, ai consumatori che sceglieranno Lube, il mantenimento del prezzo concordato in fase di acquisto della cucina. È un’iniziativa forte che dà valore ai tre principi cardine di tutela, sostegno e garanzia che da sempre guidano le scelte della direzione del Gruppo». In questa vigilia di ferie estive, l’attenzione della direzione è invece stata rivolta a tutti i numerosi dipendenti delle aziende del Gruppo con benefit e altre iniziative estese pure alle famiglie.