Bonus stipendi a dicembre per insegnanti e statali, quanto vale la vacanza contrattuale e chi è escluso

Con lo stipendio di dicembre è in arrivo una sorta di "bonus" in busta paga per gli insegnanti e gli altri dipendenti pubblici. Con il decreto Anticipi, il n.145 di ottobre 2023, il governo ha infatti previsto un anticipo del riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale per il mese odierno. Si tratta di una indennità che viene concessa una tantum in attesa del rinnovo del contratto collettivo nazionale. Non saranno però coinvolti tutti i dipendenti pubblici. Infatti, anche nel caso degli insegnanti, qualcuno rimarrà escluso. Vediamo allora a chi spetta e quanto vale.

Cos'è la nuova vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici

Il bonus in questione è il pagamento anticipato dell’indennità di vacanza contrattuale “maggiorata” che avrebbe dovuto essere corrisposta ai dipendenti della Pa a partire da gennaio del prossimo anno in quote mensili. Il decreto “anticipi” prevede che l’attuale somma già corrisposta ai lavoratori pubblici in attesa del rinnovo del contratto, venga moltiplicata per 6,7 volte e corrisposta tutta insieme nella mensilità di dicembre.

Statali e docenti, quando arriva il "bonus" in busta paga

Tra il 15 e il 18 del mese per i dipendenti pubblici arriva con la busta paga l’anticipo del rinnovo del contratto. Sarà versato ai lavoratori - si va dai 700 a circa 2mila euro, a seconda della categoria - insieme alla tredicesima. La misura è stata finanziata con 2 miliardi di euro. Coinvolgerà più di 2,5 milioni di dipendenti pubblici.

Le date per il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici sono state fissate dalla legge 350/2001. Ecco le date degli accrediti da gennaio a novembre:

il 22° giorno del mese per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari

per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari il 23° giorno del mese per il personale amministrativo delle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa

per il personale amministrativo delle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa il 24° giorno del mese per il restante personale statale a eccezione dei docenti con supplenze brevi, per i quali lo stipendio arriva il 27° giorno del mese.

A dicembre il calendario viene anticipato di qualche giorno in modo da rendere disponibile lo stipendio in tempo per gli acquisti di Natale. Ecco quindi le date di accredito:

14 dicembre per insegnanti di scuole materne ed elementari

per insegnanti di scuole materne ed elementari 15 dicembre per il personale amministrativo delle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa

per il personale amministrativo delle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa 16 dicembre per il personale insegnante supplente temporaneo e per il restante personale statale.

Laddove queste giornate dovessero coincidere con un giorno non bancabile, ad esempio se cadono di sabato o domenica, allora il pagamento verrà effettuato il primo giorno utile precedente.

Gli aumenti una tantum in busta paga

Il 16 dicembre, essendo sabato, l’accredito arriverà per tutti tra giovedì 14 e venerdì 15.

In busta paga, quindi, a dicembre un operatore del ministero prenderà 709 euro in più, un assistente ministeriale 872, un funzionario 1167, un direttore ministeriale 1940. E ancora, docente della scuola di infanzia riceverà un contributo da 1056 euro, un professore o una professoressa di un istituto di 2° grado 914 euro e un preside 1516 euro. Infine un dirigente medico avrà 1516 euro in più in busta paga, un infermiere 1118 e un segretario comunale di fascia C 1213 euro.

Questi gli aumenti dettagliati per gli insegnanti:

Tabella docenti primaria

0-8 anni di anzianità --- 766 euro

9-14 anni --- 847 euro

15-20 anni --- 918 euro

21-27 anni --- 987 euro

28-34 anni --- 1.057 euro

35 anni --- 1.108 euro

Tabella docenti scuola media

0-8 anni anzianità --- 829 euro

9-14 anni --- 923 euro

15-20 anni --- 1.006 euro

21-27 anni --- 1.087 euro

28-34 anni --- 1.168 euro

35 anni --- 1.228 euro

Tabella docenti scuola superiore

Docente diplomato istituti secondo grado

0-8 anni anzianità - 766 euro

9-14 anni --- 847 euro

15-20 anni --- 918 euro

21-27 anni --- 1.023 euro

28-34 anni --- 1.090 euro

35 anni --- 1.143 euro

Docente laureato istituti secondo grado

0-8 anni anzianità - 829 euro

9-14 anni --- 947 euro

15-20 anni --- 1.036 euro

21-27 anni --- 1.151 euro

28-34 anni --- 1.228 euro

35 anni --- 1.288 euro

Chi sono gli esclusi

Dall’anticipo degli aumenti contrattuali rimarranno escluse alcune categorie. Sicuramente i lavoratori precari della scuola e della Pubblica amministrazione (come esplicitamente previsto dalla norma), che riceveranno però l’indennità di vacanza contrattuale maggiorata mensilmente a partire dal prossimo mese di gennaio.

E sono destinati a rimanere fuori dalla “una tantum” anche i dipendenti comunali e quelli provinciali. Per loro dovrebbero essere i Comuni e le Province a stanziare le risorse necessarie al versamento dell’anticipo in busta paga, ma è difficile che i sindaci riescano a farlo. Anche per loro, però, l’indennità di vacanza contrattuale sarà pagata in quote mensili a partire dal mese di gennaio.