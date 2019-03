Sorpresa: tra i rifiuti organici salta fuori un grosso pitone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO – Sorpresa tra i rifiuti organici: gli operatori del Cosmari trovano un grosso pitone.L’esemplare, morto, era lungo alcuni metri e dalla circonferenza ragguardevole: gli operatori hanno visto la coda penzolare dal contenitore per i rifiuti organici da trasformare in compost mentre stavano scaricando il materiale. Probabilmente il proprietario, alla morte dell’animale, pur essendo protetto, forse non avendone denunciato il possesso, ha pensato bene di liberarsene, buttando il serpente all’interno di un sacchetto, nel contenitore stradale marrone per i rifiuti organici.