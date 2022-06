Pitone reale lungo più di 60 centimetri nel giardino catturato dai vigili urbani

FANO - Un pitone reale lungo 60 centimetri è stato catturato dalla polizia locale in un giardino privato, a Fano in via Montegrappa, intorno alle 23.30 di venerdì scorso.



Il rettile è stato affidato all’ospedale veterinario Fanum Fortunae e ora se ne stanno occupando sia i carabinieri forestali sia il Centro di recupero per animali selvatici, impegnati inoltre nella ricerca del proprietario.

Immaginarsi lo spavento della persona che l’altra sera ha chiamato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Il pitone reale può essere acquistato nei negozi specializzati ed è di fatto innocuo per gli esseri umani. Nonostante rimanga ben più piccolo rispetto ai giganti della sua specie (in età adulta raggiunge al massimo i due chili di peso e resta sotto i due metri di lunghezza) è comunque un rettile impressionante per chi non lo conosca.



Venerdì sera un agente della polizia locale è riuscito a catturare il serpente costrittore, che in natura vive in Africa, afferrandolo per la coda e mettendolo al sicuro dentro un contenitore. Il pitone reale è detto anche pitone palla, per il caratteristico modo di accartocciarsi nascondendo la testa fra le spire, quando è preso in mano. In un primo momento si ipotizzava che si trattasse di un pitone reticolato. Diffuso nell’Asia Sud-orientale, di questo rettile è proibito fare commercio e in età adulta raggiunge la lunghezza di sei metri, a volte superandola. Un altro pitone reale è stato recuperato due anni fa a San Lazzaro.

