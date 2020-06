A Montecosaro la mascherina in pelle di pitone. Indovinate quanto costa...

MONTECOSARO - Per una serata chic, anche la mascherina deve necessariamente essere stilosa. E per un evento di gala? Cosa abbinare ad un vestito scuro rigorosamente griffato? La proposta più originale (e lussuosa) attualmente in circolazione è quella di Les Jeux du Marquis: mascherina in pelle di pitone con fodera in seta e bordi in cotone. Tutto fatto a mano. Una chicca per tutti gli amanti della moda, della pelle e del lusso. Les Jeux du Marquis è un brand fondato nel 2012 dal designer Emanuele Coppari, 42 anni, che è stato selezionato tra i 12 “Emerging Designer” presenti all’ultimo Micam. Si caratterizza per la sua capacità di declinare l’erotismo in forma ironica nelle calzature e negli accessori.





«Abbiamo cercato di reagire prontamente al lockdown imposto dalla pandemia con proposte capaci di valorizzare ancora di più la nostra vocazione artigianale. Vocazione che ci permette di assecondare anche le richieste più particolari» afferma Coppari che ha da poco inaugurato il suo nuovo studio/atelier. «Così abbiamo aggiunto alla nostra collezione di accessori la nostra personale interpretazione di mascherina. Abbiamo giocato sul concetto della trasformabilità, il nostro concetto distintivo, dotando la mascherina di doppi elastici (corti o lunghi) e removibili. In questo modo la mascherina può essere ancorata o dietro il padiglione auricolare o dietro la nuca» spiega il designer marchigiano. Ma per soddisfare la richiesta di una retailer olandese, Coppari ha ideato la mascherina in pelle di pitone. «Come qualsiasi altro capo in pitone, la mascherina è idrorepellente e va lavata rivolgendosi ad una lavanderia specializzata per capi in pelle» osserva Coppari che, prima di metterla sul mercato l’ha testata personalmente: «L’ho indossata diverse volte e per più ore e, essendo un prodotto naturale, trovo che la respirazione sia addirittura migliore rispetto a quella in cotone». Il prodotto può essere usato anche come copri mascherina. Gli elastici sono disponibili in diversi colori abbinabili al look. Il prezzo è di 280 euro, per un prodotto “senza tempo” e indossabile all’infinito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA