Addio a Nazarena, l'operaia della Poltrona Frau stroncata da una malattia a soli 55 anni

TOLENTINO - Addio a Nazarena Tiranti, per gli amici Nella. La donna, che aveva 55 anni, è morta ieri mattina. La cinquantacinquenne da circa due anni e mezzo combatteva contro una malattia che non è riuscita a sconfiggere. La notizia della morte di Nazarena ha sconvolto tutti. La donna era molto conosciuta a Tolentino, lavorava come operaia alla Poltrona Frau. Era ben voluta da tutti. La tolentinate lascia il marito Claudio, il figlio Michele con Ilaria, il padre Ovidio e tanto vuoto nel cuore di chi la conosceva. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa della Santa famiglia di Tolentino. La camera ardente è stata allestita alla sala del commiato “Terracoeli”. Tanti sono i messaggi lasciati su Facebook in ricordo della donna, che come detto era molto conosciuta e stimata.

