Tolentino, si ribalta con l'auto in superstrada: grave un 34enne, traffico il tilt sulla Val di Chienti

TOLENTINO - Auto si ribalta, code e rallentamenti in superstrada. L'allarme questa mattina lungo la Val di Chienti, in direzione monti, per un'auto che si è ribaltata tra gli svincoli di Tolentino Est e Sud. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Gli operatori dell'emergenza hanno prestato le prime cure del caso al conducente del mezzo, un 34enne, per poi trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. Pare che il giovane abbia fatto tutto da solo e non sono stati coinvolti altri mezzi. Code e rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del luogo dell'incidente.