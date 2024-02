Troppi enterococchi nell'acqua del rubinetto: la sindaca di San Severino ne vieta l'uso alimentare in una frazione

SAN SEVERINO - Troppi enterococchi nell'acqua del rubinetto: la sindaca di San Severino vieta l'uso alimentare dell'acqua in una frazione. Rosa Piermattei ha infatti informato questa mattina che, nella frazione di Stigliano Bassa, sono stati suprati i parametri per gli Enterococchi. Per questo ha emanato un'ordinanza che vieta l’uso dell’acqua ai fini idropotabili per il consumo umano.

"Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei - sie legge infatti nella nota diramata anche attraverso i canali social - , ricevuta una nota dell’Asur Marche Area Vasta 3 – U.O.C. Igiene e Nutrizione con la quale è stata comunicata la non conformità del parametro “Enterococchi” a seguito del campionamento dell’acqua effettuato nel punto di controllo della frazione di Stigliano Bassa, ha emesso un’Ordinanza che vieta l’uso dell’acqua ai fini idropotabili per il consumo umano, alla popolazione della frazione di Stigliano con decorrenza immediata e fino alla revoca dell’Ordinanza stessa".